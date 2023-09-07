«ПСЖ» может зимой продать Дембеле топ-клубу АПЛ

Вингер Усман Дембеле, перешедший летом из каталонской «Барселоны» в «ПСЖ», может покинуть Париж уже в зимнее трансферное окно. По сведениям Todofichajes, чемпион Франции планирует избавиться от игрока из-за переизбытка атакующих футболистов.

Как сообщает источник, Дембеле может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. Агент Усмана ведет переговоры с «МЮ», «Ливерпулем» и «Ньюкаслом» на предмет потенциальной сделки.

26-летний футболист пополнил ряды «ПСЖ» в середине августа, подписав пятилетнее трудовое соглашение. Компенсация за его трансфер составила 50 миллионов евро.