Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» считает, что Санчо холодно относится к тренировкам

Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» недоволен отношением к делу вингера Джедона Санчо. Как сообщает журналист Роб Доусон в социальных сетях, часть наставников манкунианцев считает, что англичанин холодно и отстранённо относится к тренировкам. В то же время другая часть тренерская штаба видит в поведении Джедона застенчивость и неуверенность.

Напомним, Санчо не попал в заявку «Манчестер Юнайтед» на последний матч Английской премьер-лиги против лондонского «Арсенала». Главный тренер Эрик тен Хаг объяснил это решение тем, что недоволен отношением футболиста к делу. Санчо в ответ обвинил нидерландца во лжи, посвятив этой теме целый пост в социальных сетях.