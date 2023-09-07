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Льорис рискует остаться без игровой практики до января

07 Сентября 2023 • 11:50 Комментировать

Вратарь лондонского «Тоттенхэма» Уго Льорис, который не покинул команду в летнее трансферное окно, может остаться без игровой практики до января. Об этом сообщают журналисты The Guardian.

Впрочем, у игрока есть еще немного времени, чтобы найти более подходящий коллектив. Трансферное окно в Саудовской Аравии и Турции все еще открыто.

Льорис является футболистом «Тоттенхэма» с августа 2012 года. Срок трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня следующего года.

В прошлом сезоне АПЛ 36-летний голкипер провел 25 поединков. Уго пропустил 39 мячей, а в семи играх сохранил ворота на замке.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Уго Льорис
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