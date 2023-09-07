Мерсон раскритиковал игровой стиль «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок лондонского «Арсенала» Пол Мерсон в критической форме высказал мнение о работе нидерландского специалиста Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

«Мне до сих пор непонятно, в чем заключается стратегия тен Хага. В каждом гостевом матче мы видим одно и то же. Команда играет на ничейный результат. «МЮ» действует чересчур осторожно. Им не хватает остроты в нападении. «Манчестер Юнайтед» сейчас не является претендентом на чемпионский титул», - передает слова эксперта Sky Sports.

По итогам четырех туров Премьер-лиги «красные дьяволы» занимают лишь 11-е место в турнирной таблице.