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Терри: «Когда я впервые увидел Диего Косту, он сказал мне: «Я иду на войну, ты идёшь со мной»

07 Сентября 2023 • 10:48 Комментировать
Борнмут
...
Челси
17.09 16:00

Бывший капитан «Челси» Джон Терри рассказал о том, как познакомился с нападающим Диего Костой, когда тот оформил свой переход в лондонский клуб летом 2014 года из мадридского «Атлетико».

«Когда я впервые увидел Диего Косту, он пожал мне руку, стиснул зубы, а потом сказал мне: «Я иду на войну, ты идёшь со мной». Это было сразу после того, как Оскар представил его мне, Гарри Кэхиллу, Неманье Матичу и Браниславу Ивановичу», – цитирует Терри Football Tweet.

Напомним, Коста за три года в «Челси» дважды выигрывал с командой Английскую премьер-лигу, забив в чемпионате по 20 мячей в каждом из триумфальных сезонов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Джон Терри Диего Коста
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