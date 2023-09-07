Терри: «Когда я впервые увидел Диего Косту, он сказал мне: «Я иду на войну, ты идёшь со мной»

Бывший капитан «Челси» Джон Терри рассказал о том, как познакомился с нападающим Диего Костой, когда тот оформил свой переход в лондонский клуб летом 2014 года из мадридского «Атлетико».

«Когда я впервые увидел Диего Косту, он пожал мне руку, стиснул зубы, а потом сказал мне: «Я иду на войну, ты идёшь со мной». Это было сразу после того, как Оскар представил его мне, Гарри Кэхиллу, Неманье Матичу и Браниславу Ивановичу», – цитирует Терри Football Tweet.

Напомним, Коста за три года в «Челси» дважды выигрывал с командой Английскую премьер-лигу, забив в чемпионате по 20 мячей в каждом из триумфальных сезонов.