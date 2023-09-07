«Бавария» хочет купить нового опорника в январе

Мюнхенская «Бавария» запланировала трансфер опорного полузащитника в январское трансферное окно. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «красная машина» собирается исправить ошибку летнего окна и укомплектовать состав последним игроком, которого просил главный тренер Томас Тухель.

Есть вероятность, что «Бавария» вернётся за полузащитником «Фулхэма» Жоау Палиньей. Напомним, португалец был близок к трансферу на «Альянц Арену», но «дачники» отменили сделку, так как не нашли Жоау замену. Источник отмечает, что Палинья до сих пор остаётся приоритетной целью Тухеля на позицию опорного полузащитника.