«Бавария» хочет купить нового опорника в январе

Мюнхенская «Бавария» запланировала трансфер опорного полузащитника в январское трансферное окно. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «красная машина» собирается исправить ошибку летнего окна и укомплектовать состав последним игроком, которого просил главный тренер Томас Тухель.
Есть вероятность, что «Бавария» вернётся за полузащитником «Фулхэма» Жоау Палиньей. Напомним, португалец был близок к трансферу на «Альянц Арену», но «дачники» отменили сделку, так как не нашли Жоау замену. Источник отмечает, что Палинья до сих пор остаётся приоритетной целью Тухеля на позицию опорного полузащитника.
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