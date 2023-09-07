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«Бавария» хочет купить нового опорника в январе

07 Сентября 2023 • 10:39 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
15.09 21:30

Мюнхенская «Бавария» запланировала трансфер опорного полузащитника в январское трансферное окно. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «красная машина» собирается исправить ошибку летнего окна и укомплектовать состав последним игроком, которого просил главный тренер Томас Тухель.

Есть вероятность, что «Бавария» вернётся за полузащитником «Фулхэма» Жоау Палиньей. Напомним, португалец был близок к трансферу на «Альянц Арену», но «дачники» отменили сделку, так как не нашли Жоау замену. Источник отмечает, что Палинья до сих пор остаётся приоритетной целью Тухеля на позицию опорного полузащитника.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Бавария Жоау Палинья
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БАВАРИЯ БАЙЕР Л
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