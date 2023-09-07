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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг в Манчестере чуть больше года, но уже запомнился конфликтами с лидерами: с кем тренер успел поругаться

07 Сентября 2023 • 10:29 Комментировать (3)

Эрик тен Хаг в «Манчестер Юнайтед» находится чуть больше одного года, но уже стал участников нескольких конфликтов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» погружается в разборки нидерландского наставника с подопечными.

Тен Хаг против Роналду

Это пока главный конфликт наставника на «Олд Траффорд». Когда прошлым летом Тен Хаг возглавил и начал готовить «МЮ» к сезону, Криштиану Роналду пропускал тренировки и всеми силами пытался уйти. Однако его попытки ни к чему не привели, и португалец вернулся в расположение «красных дьяволов». В свою очередь Тен Хаг вовсе не собирался делать ставку на Роналду. В первом туре Премьер-лиги португалец появился по ходу матча, во втором провёл весь матч, а в третьем против «Ливерпуля» появился на замену лишь на последние 4 минуты. В чемпионате Англии Роналду выходил на замену, зато в Лиге Европы неизменно играл в старте.

Ярко проявился конфликт в октябре, когда Роналду демонстративно покинул скамейку запасных «МЮ» в матче с «Тоттенхэмом» на 90-й минуте, когда матч ещё продолжался, а у Тен Хага ещё оставалось право провести одну перестановку. Уже на следующей тренировке португалец занимался отдельно от команды. Правда, Тен Хаг продолжал изредка выпускать Роналду, и тот даже забил по разу в Лиге Европы и в Премьер-лиге.

История завершилась в ноябре. Когда клубный сезон встал на паузу перед чемпионатом мира Роналду дал скандальное интервью. В частности, португалец заявил: «Тренер меня не уважал. Вот почему отношения складывались именно таким образом. Он продолжает твердить прессе, что я ему нравлюсь, бла-бла-бла, но это только для прессы. Тен Хаг не уважает меня так, как я того заслуживаю. Наверное, именно поэтому я ушёл со стадиона во время игры с «Тоттенхэмом». По мне, неуважительно, чтобы тренер выпускал меня на последние три минуты игры. Извините, но я не такой футболист».

«МЮ» в конфликте Тен Хага с Роналду встал на сторону тренера. Контракт с португальцем был разорван, и тот уехал в Саудовскую Аравию. Нидерландский специалист же заработал определённый авторитет в команде.

Тен Хаг и Рэшфорд с Гарначо

Новый 2023 год болельщики «МЮ» встречали с тревогой. 31 декабря «красные дьяволы» играли с «Вулверхэмптоном», и накануне стартового свистка Тен Хаг жёстко заявил, что Рэшфорд остался в запасе по дисциплинарным причинам. Учитывая, что форвард в минувшем сезоне был очень хорош, а клуб уже расстался с Роналду, это выглядело тревожно для клуба.

Тем не менее уже по ходу матча с «волками» Рэшфорд вышел на замену и забил единственный гол. После этого форвард вернулся в стартовый состав, и стало ясно, что прямого конфликта между ним и тренером не было. Тен Хаг решил воспитать Рэшфорда и своей задачи добился. Англичанин стал лучшим игроком «МЮ» в прошлом сезоне, а затем и подписал долгосрочный контракт.

Кстати, до Рэшфорда подобная история случилась с талантливым Алехандро Гарначо. Молодому игроку, казалось, немного «снесло башню» от славы, но тренер также жёстко вернул его с небес на землю. Гарначо штрафовали, оставляли вне заявки, но в итоге это, кажется, работает. Юный аргентинец прогрессирует.

Тен Хаг и Санчо

Самый свежий конфликт разворачивается на наших глазах в режиме реального времени. Ещё по ходу прошлого сезона Джейдон Санчо получал очень мало игрового времени в «МЮ», тем не менее летом он остался в команде. При этом в последнем матче против «Арсенала» вингер не попал даже в заявку. Тен Хаг прокомментировал это так: «Мы не выбрали его на основании его результатов на тренировках. В «МЮ» нужно каждый день показывать уровень».

Санчо не сдержался и ответил в социальных сетях: «Пожалуйста, не верьте всему, что читаете! Я не позволю людям говорить вещи, которые абсолютно ложны, – на этой неделе я очень хорошо выкладывался на тренировках. Уверен, что на это повлияли другие причины, в которые не буду вдаваться, – долгое время я был козлом отпущения, но это несправедливо!»

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Известный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил слова обоих. По его данным, Тен Хаг и его штаб действительно недовольны работой Санчо на тренировках. При этом сам футболист якобы уверен, что делает всё возможное для набора формы, а причина в чём-то ином. Учитывая, что трансферное окно закрыто, судя по всему, до января Санчо в любом случае останется в «МЮ», так что конфликт может лишь разгореться с новой силой.

Роман Андреев


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Комментарии (3)
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One Live
07 Сентября 2023 в 11:18
Ждем слива очередного тренера в МЮ)))
Сенсационный не выход из группы ЛЧ и новый тренер)
Манчестерский Иппатий
07 Сентября 2023 в 11:57
Из группы МЮ выйдет. Легко...
Misha_diablo_football
07 Сентября 2023 в 10:44
Однозначно Гарначо и Санчо пока что не были лидерами Му-му, вот гелиевый был им лет так 15 назад но в прошлом году испортился...
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