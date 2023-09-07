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Терри близок к переезду в Саудовскую Аравию

07 Сентября 2023 • 10:10 Комментировать (1)

Бывший футболист лондонского «Челси» и сборной Англии Джон Терри может получить тренерскую работу в чемпионате Саудовской Аравии, об этом стало известно журналистам The Sun.

По информации источника, заинтересованность в услугах защитника проявляет «Аль-Шабаб». Стороны близки к оформлению сделки. «Челси», где Терри в настоящий момент работает тренером академии, не будет препятствовать переезду специалиста.

«Аль-Шабаб» является одним из аутсайдеров нового розыгрыша чемпионата Саудовской Аравии. Команда в пяти турах набрала всего два балла и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Джон Терри Аль-Шабаб
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Комментарии (1)
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Манчестерский Иппатий
07 Сентября 2023 в 12:01
Вместо чая в редакции наливают виски?? Всем срочно в вытрезвитель!
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