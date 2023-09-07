Терри близок к переезду в Саудовскую Аравию

Бывший футболист лондонского «Челси» и сборной Англии Джон Терри может получить тренерскую работу в чемпионате Саудовской Аравии, об этом стало известно журналистам The Sun.

По информации источника, заинтересованность в услугах защитника проявляет «Аль-Шабаб». Стороны близки к оформлению сделки. «Челси», где Терри в настоящий момент работает тренером академии, не будет препятствовать переезду специалиста.

«Аль-Шабаб» является одним из аутсайдеров нового розыгрыша чемпионата Саудовской Аравии. Команда в пяти турах набрала всего два балла и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.