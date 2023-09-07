«Челси» в последние дни трансферного окна хотел купить нападающего «Ноттингем Форест»

Лондонский «Челси» в последние дни трансферного окна едва не раскошелился на очередную солидную сумму. По информации от The Athletic, «пенсионеры» рассматривали вариант с приобретением нападающего «Ноттингем Форест» Тайво Авонийи.

Источник сообщает, что «Челси» сделал запрос «лесникам» по поводу возможного трансфера. В конечном итоге руководство «синих» решило, что команда пока не нуждается в услугах Авонийи.

Отметим, что Тайво в новом розыгрыше Английской премьер-лиги отметился тремя голами и одной результативной передачей в четырёх матчей. Игрок перебрался в «Ноттингем Форест» прошлым летом из берлинского «Униона».