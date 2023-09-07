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Каррагер рассказал, когда Салах покинет «Ливерпуль»

07 Сентября 2023 • 08:59 Комментировать

Экс-игрок «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался касательно возможного ухода нападающего Мохамеда Салаха из мерсисайдского клуба.

«Соглашение Мохамеда с клубом завершится быстрее, чем кажется. Со стороны складывается впечатление, что он точно уйдет следующим летом. «Ливерпуль» еще сможет выручить с его продажи хорошие деньги. У клуба будет целый год для того, чтобы найти Салаху замену», - передает слова Каррагера Talksport.

Мохамед выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Его контракт с «красными» рассчитан еще на два сезона.

В текущем сезоне чемпионата Англии нападающий провел четыре матча, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джейми Каррагер Мохамед Салах
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