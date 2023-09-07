Инсайдер Романо оценил летние трансферы «Ливерпуля»

Авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо поделился мнением о работе «Ливерпуля» в летнее трансферное окно.

«Трансферы «Ливерпуля»? Подписания Макаллистера, Собослаи, Эндо и Гравенберха на сумму в районе 160 миллионов евро – это отличная работа по обновлению средней линии команды. Могу поздравить клуб с такой закупкой», - передает слова Романо DeBrief podcas.

После четыре туров «Ливерпуль» набрал десять очков и занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий поединок подопечные Юргена Клоппа сыграют против «Вулверхэмптона» в субботу, 16 сентября.