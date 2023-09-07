Романо: «Тухель обозначил Палинью в качестве главной цели «Баварии» на январь»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель продолжит настаивать на приобретении полузащитника «Фулхэма» Жоау Палиньи.

28-летний футболист мог усилить среднюю линию мюнхенцев в последние часы летнего трансферного окна, но «Фулхэм» не одобрил сделку. По обновлённой информации инсайдера Фабрицио Романо, в «Баварии» впечатлены энтузиазмом, с которым Палинья был настроен на переезд в Германию. Гранд Бундеслиги действительно попробует провернуть сделку вновь, когда откроется зимнее окно. Рулевой Томас Тухель и руководство клуба уже обозначили португальского опорника в качестве главной цели на январь.

Текущая стоимость Жоау Палиньи, по версии специалистов Transfermarkt, составляет 40 млн евро.