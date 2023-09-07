Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис не слишком заинтересован в переезде в Саудовскую Аравию.

36-летний игрок был исключён из состава «шпор» и получил возможность покинуть клуб без платы за трансфер, но так и не принял ни одного предложения до закрытия окна в Европе. Как сообщает журналист Дэвид Хитнер, на данный момент у Льориса есть предложения из Саудовской Аравии, но он не проявляет к ним интереса. В «Тоттенхэме» разочарованы, поскольку считают, что у француза было достаточно времени для перехода в европейский клуб.

Уго Льорис провёл 444 матча за «Тоттенхэм», пропустив 508 голов. Цвета лондонцев вратарь пополнил летом 2012 года, перебравшись из «Лиона».