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Льорис не горит желанием принимать предложения из Саудовской Аравии слухи

07 Сентября 2023 • 03:43 Комментировать
Тоттенхэм
...
Шеффилд Юнайтед
16.09 17:00

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис не слишком заинтересован в переезде в Саудовскую Аравию.

36-летний игрок был исключён из состава «шпор» и получил возможность покинуть клуб без платы за трансфер, но так и не принял ни одного предложения до закрытия окна в Европе. Как сообщает журналист Дэвид Хитнер, на данный момент у Льориса есть предложения из Саудовской Аравии, но он не проявляет к ним интереса. В «Тоттенхэме» разочарованы, поскольку считают, что у француза было достаточно времени для перехода в европейский клуб.

Уго Льорис провёл 444 матча за «Тоттенхэм», пропустив 508 голов. Цвета лондонцев вратарь пополнил летом 2012 года, перебравшись из «Лиона».

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Тоттенхэм Уго Льорис трансферы футбола - лето 2023
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