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Амрабат: «Тен Хаг – один из самых важных людей в моей карьере»

07 Сентября 2023 • 03:12 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
16.09 17:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Софьян Амрабат рассказал, какую пользу ему принесла работа с Эриком тен Хагом в прошлом.

Марокканский футболист пересёкся с наставником в нидерландском «Утрехте» в период с 2015 по 2017 год, когда только начинал карьеру.

«Мне было всего 18-19 лет, поэтому мне очень требовалось доверие. Он предоставил мне шанс в первой команде «Утрехта». Мы провели хороший сезон, это был полезный опыт, так что тен Хага, пожалуй, можно считать одним из важнейших людей в моей карьере. Думаю, мы с ним похожи в том, что оба одержимы победами», – приводит Goal слова 27-летнего хавбека.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» арендовал Софьяна Амрабата у «Фиорентины» с возможностью выкупа.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Софьян Амрабат
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