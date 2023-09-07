Амрабат: «Тен Хаг – один из самых важных людей в моей карьере»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Софьян Амрабат рассказал, какую пользу ему принесла работа с Эриком тен Хагом в прошлом.

Марокканский футболист пересёкся с наставником в нидерландском «Утрехте» в период с 2015 по 2017 год, когда только начинал карьеру.

«Мне было всего 18-19 лет, поэтому мне очень требовалось доверие. Он предоставил мне шанс в первой команде «Утрехта». Мы провели хороший сезон, это был полезный опыт, так что тен Хага, пожалуй, можно считать одним из важнейших людей в моей карьере. Думаю, мы с ним похожи в том, что оба одержимы победами», – приводит Goal слова 27-летнего хавбека.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» арендовал Софьяна Амрабата у «Фиорентины» с возможностью выкупа.