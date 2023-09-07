«Челси» набрал всего 38 очков в 36 матчах после увольнения Тухеля

Год назад лондонский «Челси» расстался с Томасом Тухелем.

Немецкий специалист покинул должность рулевого «синих» 7 сентября 2022 года, а на освободившееся место вскоре был назначен Грэм Поттер, проработавший лишь до апреля. Команда доигрывала прошлый сезон с временно исполняющими обязанности Бруно Сальтором и Фрэнком Лэмпардом. Как отмечает CFCDaily, за год без Тухеля «Челси» провёл 36 матчей, в которых набрал всего 38 очков.

Лондонский коллектив финишировал 12-м в Премьер-лиге в прошлой кампании, а в нынешнем розыгрыше набрал четыре очка после четырёх туров.

Томас Тухель с 25 марта возглавляет мюнхенскую «Баварию».