Кепа рассказал, готов ли остаться в «Реале» в роли дублёра Куртуа

Голкипер мадридского «Реала» Кепа Аррисабалага высказался о своём будущем.

«Сливочные» в экстренном порядке арендовали 28-летнего вратаря у «Челси» в качестве замены травмированному Тибо Куртуа, выбывшему из строя до весны.

Журналисты поинтересовались у испанца, готов ли он остаться в «Реале», если Куртуа вернёт себе статус «первого номера», когда залечит травму: «Я провёл здесь всего две недели, но могу сказать, что был бы рад остаться. До конца сезона ещё много времени, посмотрим. Я всегда готов бороться и становиться лучше», – передаёт Madrid Xtra слова Кепы.

В двух первых матчах за «Реал» Кепа пропустил один мяч.