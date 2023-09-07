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Кепа рассказал, готов ли остаться в «Реале» в роли дублёра Куртуа

07 Сентября 2023 • 01:52 Комментировать
Борнмут
...
Челси
17.09 16:00

Голкипер мадридского «Реала» Кепа Аррисабалага высказался о своём будущем.

«Сливочные» в экстренном порядке арендовали 28-летнего вратаря у «Челси» в качестве замены травмированному Тибо Куртуа, выбывшему из строя до весны.

Журналисты поинтересовались у испанца, готов ли он остаться в «Реале», если Куртуа вернёт себе статус «первого номера», когда залечит травму: «Я провёл здесь всего две недели, но могу сказать, что был бы рад остаться. До конца сезона ещё много времени, посмотрим. Я всегда готов бороться и становиться лучше», – передаёт Madrid Xtra слова Кепы.

В двух первых матчах за «Реал» Кепа пропустил один мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Тибо Куртуа Кепа Аррисабалага
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