Доку: «Кевин де Брёйне – одна из причин моего перехода в «Манчестер Сити»

Новичок «Манчестер Сити» Жереми Доку рассказал, какую роль в его трансфере сыграл Кевин де Брёйне.

21-летний вингер знаком с давним лидером «горожан» по совместным выступлениям за сборную Бельгии. В августе «Манчестер Сити» приобрёл Доку у «Ренна» за 60 млн евро.

«Кевин сыграл свою роль. Он связался со мной, когда появились слухи. Клуб запросил у него информацию обо мне, и он, видимо, дал положительные рекомендации, что помогло. Перед переходом я расспрашивал его обо всём, что мне было интересно узнать о «Манчестер Сити», – приводит RTL info слова Доку, дебютировавшего за команду Хосепа Гвардиолы в матче против «Фулхэма» (5:1).