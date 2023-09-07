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«Кристал Пэлас» повысил отступные за Олисе, которого пытался подписать «Челси»

07 Сентября 2023 • 00:17 Комментировать
Астон Вилла
...
Кристал Пэлас
16.09 17:00

«Кристал Пэлас» прописал новую сумму отступных в контракте вингера Майкла Олисе.

Минувшим летом «Челси» был готов приобрести француза, активировав пункт отступных, прописанный в его прежнем контракте, – 35 млн фунтов стерлингов (около 41 млн евро). Трансфер не состоялся, поскольку сам 21-летний игрок не одобрил переход, а позднее заключил обновлённый договор со своим клубом. Согласно сведениям Standard, новое соглашение Олисе предусматривает значительно более высокую сумму отступных. Точная цифра не называется, однако теперь претендентам будет сложнее заполучить футболиста.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Майкла Олисе в 38 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кристал Пэлас Майкл Олисе трансферы футбола - лето 2023
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