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Доку: «Манчестер Сити» вышел на меня в конце прошлого сезона»

07 Сентября 2023 • 00:03 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Сити
16.09 17:00

Вингер Жереми Доку рассказал, как состоялся его переход в «Манчестер Сити».

Бельгийский футболист пополнил ряды «горожан» за неделю до конца лета, перебравшись из «Ренна» за 60 млн евро.

«Манчестер Сити» впервые вышел на меня в конце прошлого сезона. Я занимаюсь футболом, а переговоры – не моя работа. Главное для меня – суть проекта, возможность регулярно выходить на поле.

Это отличная команда, но я хотел знать свою роль. Я беседовал со спортивным директором, с тренером, и это сыграло ключевую роль. Гвардиола выразил доверие, поделился деталями проекта. Мне всё понравилось, поэтому я решил перейти в «Манчестер Сити», – цитирует Sport Witness 21-летнего игрока.

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Евро-Футбол.Ру,
Ренн Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Жереми Доку
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ВЕСТ ХЭМ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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