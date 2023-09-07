Доку: «Манчестер Сити» вышел на меня в конце прошлого сезона»

Вингер Жереми Доку рассказал, как состоялся его переход в «Манчестер Сити».

Бельгийский футболист пополнил ряды «горожан» за неделю до конца лета, перебравшись из «Ренна» за 60 млн евро.

«Манчестер Сити» впервые вышел на меня в конце прошлого сезона. Я занимаюсь футболом, а переговоры – не моя работа. Главное для меня – суть проекта, возможность регулярно выходить на поле.

Это отличная команда, но я хотел знать свою роль. Я беседовал со спортивным директором, с тренером, и это сыграло ключевую роль. Гвардиола выразил доверие, поделился деталями проекта. Мне всё понравилось, поэтому я решил перейти в «Манчестер Сити», – цитирует Sport Witness 21-летнего игрока.