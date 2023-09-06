На Николя Пепе появился новый претендент – «Арсенал» хочет расстаться с игроком

Вингер лондонского «Арсенала» Николя Пепе всё ещё может сменить клуб.

Летом ивуарийский футболист был связан с возможным переездом в Саудовскую Аравию, но сделка так и не состоялась. «Арсенал» не заинтересован в продолжении сотрудничества с 28-летним игроком, не входящим в планы Микеля Артеты, поэтому с радостью отпустит его в другой клуб, если возникнет такая возможность. Как информирует журналист Санти Ауна, на Пепе нацелился турецкий «Трабзонспор». Стороны могут заключить однолетний договор.

Николя Пепе был приобретён «Арсеналом» у «Лилля» в 2019 году за 80 млн евро. В текущем сезоне вингер не попал в заявку ни на один из матчей «канониров».