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На Николя Пепе появился новый претендент – «Арсенал» хочет расстаться с игроком

06 Сентября 2023 • 23:45 Комментировать
Эвертон
...
Арсенал
17.09 18:30

Вингер лондонского «Арсенала» Николя Пепе всё ещё может сменить клуб.

Летом ивуарийский футболист был связан с возможным переездом в Саудовскую Аравию, но сделка так и не состоялась. «Арсенал» не заинтересован в продолжении сотрудничества с 28-летним игроком, не входящим в планы Микеля Артеты, поэтому с радостью отпустит его в другой клуб, если возникнет такая возможность. Как информирует журналист Санти Ауна, на Пепе нацелился турецкий «Трабзонспор». Стороны могут заключить однолетний договор.

Николя Пепе был приобретён «Арсеналом» у «Лилля» в 2019 году за 80 млн евро. В текущем сезоне вингер не попал в заявку ни на один из матчей «канониров».

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Евро-Футбол.Ру,
Трабзонспор Арсенал Лондон Николя Пепе трансферы футбола - лето 2023
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ЭВЕРТОН АРСЕНАЛ
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