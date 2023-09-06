Полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес не в восторге от положения клуба.

В январе текущего года «синие» приобрели уругвайского футболиста у португальской «Бенфики» за 121 млн евро. Хавбеку удалось закрепиться в основном составе команды, однако результаты по-прежнему оставляют желать лучшего. По сведениям Fichajes, если ситуация не изменится, Фернандес может всерьёз задуматься о смене клуба. 22-летний игрок недоволен выступлениями команды.

В прошлом сезоне «Челси» финишировал на 12-й позиции в Премьер-лиге. После четырёх туров нынешнего розыгрыша чемпионата коллектив Маурисио Почеттино занимает ту же 12-ю строчку с четырьмя набранными очками.