Впервые с 2009 года сразу два игрока «Арсенала» номинированы на «Золотой мяч»

Мартин Эдегор и Букайо Сака попали в число претендентов на «Золотой мяч».

Норвежский полузащитник и английский вингер помогли лондонскому «Арсеналу» провести впечатляющую кампанию в прошлом розыгрыше Ла Лиги. Результатом усилий лидеров «канониров» стало попадание в число тридцати игроков, номинированных на «Золотой мяч». Как отмечает Squawka, впервые с далёкого 2009 года сразу два представителя «Арсенала» поспорят за престижную индивидуальную награду. 14 лет назад в числе соискателей оказались Сеск Фабрегас и Андрей Аршавин.

Обладатель «Золотого мяча» – 2023 будет определён 30 октября.