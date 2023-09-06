«Манчестер Юнайтед» поспорит с «Баварией» за Палинью

Полузащитник «Фулхэма» Жоау Палинья интересен «Манчестер Юнайтед».

В последний день летнего трансферного окна португалец едва не перешёл в мюнхенскую «Баварию», однако клубы не успели заключить сделку до истечения крайнего срока, что, как известно, очень разочаровало хавбека. Гранд Бундеслиги с высокой вероятностью вновь попробует подписать Палинью после открытия январского окна. но может столкнуться с серьёзной конкуренцией. По данным The Athletic, на 28-летнего футболиста также нацелился «Манчестер Юнайтед», изучающий возможность зимнего трансфера.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Жоау Палиньи в 40 млн евро.