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«Манчестер Юнайтед» поспорит с «Баварией» за Палинью

06 Сентября 2023 • 21:12 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
16.09 17:00

Полузащитник «Фулхэма» Жоау Палинья интересен «Манчестер Юнайтед».

В последний день летнего трансферного окна португалец едва не перешёл в мюнхенскую «Баварию», однако клубы не успели заключить сделку до истечения крайнего срока, что, как известно, очень разочаровало хавбека. Гранд Бундеслиги с высокой вероятностью вновь попробует подписать Палинью после открытия январского окна. но может столкнуться с серьёзной конкуренцией. По данным The Athletic, на 28-летнего футболиста также нацелился «Манчестер Юнайтед», изучающий возможность зимнего трансфера.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Жоау Палиньи в 40 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Бавария Манчестер Юнайтед Жоау Палинья трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРАЙТОН
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