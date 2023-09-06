Давид Сильва назвал единственного конкурента «Манчестер Сити» в АПЛ

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва назвал главного и единственного конкурента «горожан» в недавно стартовавшем сезоне Английской премьер-лиги. Это лондонский «Арсенал».

«Это восьмой сезон Хосепа Гвардиолы в «Сити». Сначала в первый год он привыкал к Премьер-лиге, теперь же их не остановить практически. И «Арсенал» — единственная команда, у которой есть шанс бросить вызов «Сити». Остальные? Я не думаю, что они смогут», - цитирует Сильву Mirror.

Напомним, что после четырёх туров АПЛ «горожане» возглавляют турнирную таблицу с 12 баллами. «Арсенал» идёт в группе команд с 10 очками, что делят второе место – с «Тоттенхэмом», «Ливерпулем» и «Вест Хэмом».