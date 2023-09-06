Объявлен номинанты на приз лучшего вратаря 2023 года по версии France Football, который носит имя великого советского голкипера Льва Яшина.

Претендентами на приз являются: Эдерсон Мораес («Манчестер Сити»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Доминик Ливакович («Фенербахче»), Тибо Куртуа («Реал» Мадрид), Яссин Буну («Аль-Хиляль» Эр-Рияд), Андре Онана («Манчестер Юнайтед»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Майк Меньян («Милан»), Брайс Самба («Ланс»), Аарон Ремсдейл («Арсенал»).

Победитель будет объявлен во время церемонии вручения «Золотого мяча», которая пройдёт 30 октября в Париже. Действующим обладателем награды является Тибо Куртуа.