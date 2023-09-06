France Football назвал претендентов на звание лучшего молодого игрока в 2023 году. Награда носит имя великого француза Раймона Копа.

В этом году приз могут получить: Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга (оба - «Реал» Мадрид), Гави, Педри, Алехандро Бальде (все - «Барселона»), Джамал Мусиала («Бавария»), Элье Ваи («Ланс»), Хави Симонс («РБ Лейпциг»), Расмус Хёйлунн («Манчестер Юнайтед»), Антониу Силва («Бенфика»).

Имя победителя будет объявлено на ежегодной церемонии в Париже 30 октября. Действующим обладателем награды является полузащитник «Барселоны» Гави.