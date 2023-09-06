Бразильский полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо близок к переходу в катарский клуб «Аль-Духаиль».

Как стало известно 90min, в случае успешной сделки «Барселона» получит половину суммы от прибыли «Астон Виллы». Напомним, 31-летний футболист принадлежал каталонскому клубу с 2018 по 2022 год.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги Коутиньо появился на поле в двух матчах. Стоит отметить, что суммарно игрок провел на поле всего 24 минуты и не отметился голевыми действиями.

Контракт бразильца с «Астон Виллой» рассчитан до 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Коутиньо составляет 10 миллионов евро.