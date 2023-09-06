Чилуэлл считает, что «Челси» сможет добиться успеха с Почеттино

Защитник «Челси» Бен Чилуэлл поделился комментарием о текущих результатах команды.

«Всем нужно немного потерпеть. Конечно, болельщики хотят, чтобы мы выигрывали каждую неделю, ведь они привыкли к этому. Когда Почеттино пришел в клуб, он проделал большую работу. Если потерпеть, то «Челси» сможет добиться успеха», — цитирует Чилуэлла Evening Standard.

После стартовых четырех туров в новом сезоне «Челси» занимает 12-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, сумев набрать четыре очка.

17 сентября лондонский коллектив сыграет в гостях с «Борнмутом». Начало матча пятого тура АПЛ запланировано на 16:00 по мск.