​Коутиньо переходит в катарский клуб

Атакующий полузащитник Филиппе Коутиньо в ближайшее время должен сменить «Астон Виллу» на катарский «Аль-Духаиль». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, клубы близки к соглашению по аренде 31-летнего бразильца. «Аль-Духаиль» возьмёт на себя зарплату Коутиньо в полном объёме.

Отмечается, что сам Коутиньо уже довольно давно дал согласие на переход в «Аль-Духаиль». Футболист ранее отклонил предложения «Бешикташа» и «Бетиса».

Филиппе Коутиньо специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают в 10 миллионов евро.