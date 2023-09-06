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​Коутиньо переходит в катарский клуб

06 Сентября 2023 • 19:00 Комментировать

Атакующий полузащитник Филиппе Коутиньо в ближайшее время должен сменить «Астон Виллу» на катарский «Аль-Духаиль». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, клубы близки к соглашению по аренде 31-летнего бразильца. «Аль-Духаиль» возьмёт на себя зарплату Коутиньо в полном объёме.

Отмечается, что сам Коутиньо уже довольно давно дал согласие на переход в «Аль-Духаиль». Футболист ранее отклонил предложения «Бешикташа» и «Бетиса».  

Филиппе Коутиньо специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают в 10 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Филиппе Коутиньо Астон Вилла аль-духаиль трансферы футбола - лето 2023
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