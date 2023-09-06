Надо ли «Ливерпулю» продавать Салаха за огромные деньги

В Саудовской Аравии до сих пор открыто трансферное окно, и главная интрига – перейдёт Мохамед Салах в «Аль-Иттихад» или нет. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается поставить себя на место «Ливерпуля» и понять, стоит ли продавать египтянина.

Салах может попасть в топ-3 самых дорогих игроков мира

«Аль-Иттихад» всеми силами пытается заполучить Мохамеда Салаха. По данным прессы, клубы из Саудовской Аравии готовы выложить «Ливерпулю» невероятные деньги за египтянина. По разным данным, мерсисайдцы могут выручить за продажу своего лидера от 177 до 232 миллионов евро. Трансфер в диапазоне этих цифр вознесёт Салаха в топ-3 самых дорогих футболистов мира.

Самые дорогие трансферы в истории

Игрок Откуда Куда Трансферная стоимость Неймар «Барселона» (Испания) «ПСЖ» (Франция) 222 млн евро Килиан Мбаппе «Монако» (Франция) «ПСЖ» (Франция) 180 млн евро Филиппе Коутиньо «Ливерпуль» (Англия) «Барселона» (Испания) 135 млн евро Усман Дембеле «Боруссия» Дортмунд (Германия) «Барселона» (Испания) 135 млн евро

Иными словами предложение, которое получит или уже получил «Ливерпуль», просто очень большое. В итоге мерсисайдцы стоят перед дилеммой – выручить огромные деньги или сохранить своего 31-летнего лидера. Этим летом «Ливерпуль» уже оказывался в такой ситуации, когда получил очень привлекательные предложения за Джордана Хендерсона и Фабиньо. Хотя у клуба не было в тот момент замен, мерсисайдцы решили продать обоих, чтобы выручить приличные деньги. Однако Хендерсон уже в принципе не был игроком основы, а Фабиньо провалил прошлый сезон. Салах же – лидер «Ливерпуля».

Продать и получить мешок денег

Вариант с продажей выглядит привлекательным именно с финансовой точки зрения. Получить такие деньги – это возможность их реинвестировать в состав. «Ливерпуль» не обладает теми финансами, которые есть у «Манчестер Сити». Известно, что этим летом мерсисайдцы не стали ввязываться в торги за Джуда Беллингема, предпочтя на эти деньги купить Алексиса Мак Алистера и Доминика Собослаи. «Ливерпуль» не мог себе позволить потратить всё на экс-футболиста дортмундской «Боруссии».

С этой точки зрения выгодно выручить абсолютно сумасшедшие деньги за Салаха, который уже в силу возраста вряд ли будет прогрессировать. Это помогло бы усилить состав в следующие трансферные окна, а команде это явно необходимо. Правда, тут есть проблема, связанная с тем, что рынок будет в куре, что у «Ливерпуля» появилась куча денег, что позволит завышать цены на желаемых футболистов. Это видно, например, из рейтинга самых дорогих трансферов, когда «Барселона» после ухода Неймара была вынуждена серьёзно переплачивать за Коутиньо и Дембеле, так как все знали о богатстве каталонцев. И всё же это позволило приобрести хороших футболистов.

Сохранить Салаха ради результата

Хотя деньги действительно огромные, «Ливерпуль» не спешит заворачивать Салаха и отправлять его в Саудовскую Аравию. Да, египтянину 31 год, но он всё ещё лидер команды. Текущий сезон в Премьер-лиге он начал с 2 голов и 2 ассистов в стартовых 4 поединках. Это лучший показатель «Ливерпуля». В прошлом неудачном для команды сезоне Салах в 51 поединке во всех турнирах отличился 30 раз и сделал 16 результативных передач.

Учитывая, что египтянин прекрасно держит себя в форме, он ещё способен сезона два как минимум отыграть на топ-уровне. Салах – это тот футболист, который сейчас делает результат в «Ливерпуле». За попадание в Лигу чемпионов (и получение призовых) намного проще бороться с египтянином в составе. Без него оказаться в топ-4 выглядит очень сложно выполнимой задачей. Не забудем, что в случае ухода Салаха сейчас, «Ливерпуль» замену ему сможет найти на рынке лишь зимой, когда в Англии откроется трансферное окно. Конечно, есть внутренние резервы, но есть большой риск за ближайшие четыре месяца серьёзно отстать от топ-4.

Салах как легенда «Ливерпуля»

Есть ещё и этический вопрос в возможном трансфере Салаха. Египтянин уже стал легендой «Ливерпуля», принеся долгожданную победу в Премьер-лиге, а ещё и успех в Лиге чемпионов. При этом сам Салах, судя по всему, не слишком настаивает на отъезде в Саудовскую Аравию прямо сейчас, в отличие от многих, кто уже отправился на Ближний Восток. Похоже, египтянин пока не стремится на пенсию.

В этой ситуации болельщики «Ливерпуля» могут просто не понять руководство, которое согласится на продажу своего лидера и кумира, который готов оставаться и биться за клуб. В Англии реакция фанатов – далеко не последний аргумент для принятия решения. Разозлить болельщиков – это плохой выбор для любого местного клуба. Если же после этого не будет результата, то реакция может быть и вовсе непредсказуемой.

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Роман Андреев