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​Харт называл Постекоглу лучшим тренером в своей карьере

06 Сентября 2023 • 18:17 Комментировать

Футболист «Вест Хэма» Майкл Антонио рассказал о своей беседе с экс-голкипером сборной Англии Джо Хартом, который сейчас выступает за шотландский «Селтик».

«Я разговаривал с Джо Хартом, и он говорил, что Анге Постекоглу был лучшим тренером из тех, под руководством которых он поиграл. А в карьере Харта было много солидных тренеров», - сказал Антонио, чьи слова приводятся на сайте BBC.

В настоящий момент Анге Постекоглу тренирует «Тоттенхэм». В четырёх стартовых турах Премьер-лиги лондонская команда набрала 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Джо Харт Селтик Анге Постекоглу Майкл Антонио
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