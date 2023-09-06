​Харт называл Постекоглу лучшим тренером в своей карьере

Футболист «Вест Хэма» Майкл Антонио рассказал о своей беседе с экс-голкипером сборной Англии Джо Хартом, который сейчас выступает за шотландский «Селтик».

«Я разговаривал с Джо Хартом, и он говорил, что Анге Постекоглу был лучшим тренером из тех, под руководством которых он поиграл. А в карьере Харта было много солидных тренеров», - сказал Антонио, чьи слова приводятся на сайте BBC.

В настоящий момент Анге Постекоглу тренирует «Тоттенхэм». В четырёх стартовых турах Премьер-лиги лондонская команда набрала 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице.