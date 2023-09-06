Гюндоган: «Я с детства мечтал оказаться в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган рассказал, почему принял решение перейти в каталонский клуб из «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» долго тянул с переговорами о новом контракте. В итоге получился отличный финал, ведь я с самого детства мечтал оказаться в «Барселоне», — цитирует Гюндогана Bild.

Напомним, минувшим летом Гюндоган пополнил состав «сине-гранатовых» на правах свободного агента.

В текущем сезоне немецкий хавбек принял участие в четырех матчах чемпионата Испании и стал автором двух результативных передач.

После четырех туров «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав десять очков.