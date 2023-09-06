​Бербатов понимает фанатов, которые уходят со стадиона до финального свистка

На выходных в Премьер-лиге Англии проходил матч между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед». «Канониры» вырвали победу со счётом 3:1, забив на 6-й и 11-й добавленных ко второму тайму минутах. К тому моменту некоторые фанаты уже покинули «Эмирейтс». Комментарий на этот счёт дал известный в прошлом футболист Димитар Бербатов.

«Я понимаю, почему болельщики уходят рано. Я сам иногда так делаю, когда посещаю матчи. Тебе хочется не попасть в пробки, но ты рискуешь не увидеть гол после 90 основных минут», - слова Бербатова приводит портал Goal.

После четырёх туров лидером АПЛ является «Манчестер Сити», который набрал 12 очков из 12.