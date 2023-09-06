​Шерингем – о Санчо: Фергюсон не поступил бы так, как тен Хаг

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем оценил ситуацию между главным тренером команды Эриком тен Хагом и вингером Джедоном Санчо.

Напомним, что тен Хаг объяснил непопадание Санчо в заявку на матч с «Арсеналом» тем, что игрок плохо тренировался. Джедон в ответ сделал публикацию в социальных сетях, в которой сообщил, что из него делают козла отпущения.

«Кажется, сейчас в коллективе есть проблемы. Я удивлён публичными словами тен Хага в адрес Санчо. На это должны быть какие-то причины.

Поступил ли бы так Алекс Фергюсон? Нет. Во всяком случае, если такое и бывало, то очень редко. Чем больше вещей ты держишь внутри, тем проще их контролировать. А такие публичные заявления только усиливают ажиотаж», - сказал Шерингем Sky Sports.