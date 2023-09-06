​Бывшая девушка Антони обвиняет «Манчестер Юнайтед» в сокрытии преступлений игрока

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони был исключён из состава сборной Бразилии после того, как бывшая девушка Габриэла Каваллин обвинила его в домашнем насилии. Как сообщает Metropoles, Каваллин через юристов обвиняет «Манчестер Юнайтед» в сокрытии преступлений игрока.

Так, после одного из инцидентов с девушкой Антони обратился за помощью к сотруднику «Манчестер Юнайтед». Тот якобы вызвал врача, чтобы замять случившееся и не позволить Габриэле обратиться в клинику, где о случившемся наверняка бы уведомили полицию.

Ранее «Манчестер Юнайтед» отреагировал на обвинения в адрес Антони.