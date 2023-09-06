​Пети советует Артете посадить Хаверца в запас

Бывший игрок «Арсенала» Эммануэль Пети высказался насчёт летнего новичка команды Кая Хаверца.

«На месте Артеты я бы посадил Хаверца на скамейку запасных. Не в качестве наказания, а чтобы немного попустить ситуацию. У него нет уверенности, чтобы привнести в команду то, чего хочет Артета. Он напуган. Он боится что-то предпринимать на поле. На текущий момент он не помогает команде», - слова Пети приводит портал Goal.

В то же время Пети отметил, что не сомневается в игровых качествах Хаверца.

Напомним, что на выходных «Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» (3:1) в четвёртом туре Премьер-лиги.