Гибель владельца «Лестера»: Вышел новый отчёт о причинах авиакатастрофы

В конце октября 2018 года в авиакатастрофе погиб владелец «Лестера» Вишай Шривадданапрабха. После матча команды вертолёт бизнесмена взлетел со стадиона «Кинг Пауэр», но через несколько минут упал на парковку. В авиакатастрофе погибли пять человек – Шривадданапрабха, два его помощника и два пилота.

Отдел по расследованию авиационных происшествий выпустил новый отчёт. В нём говорится, что причиной крушения стала механическая неисправность после заклинивания подшипника рулевого винта. Катастрофа описывается как неизбежная, ведь из-за такой проблемы самолёт становится неуправляемым.

«Я понятия не имею, что происходит», - сказал пилот после возникновения аварийной ситуации, о чём рассказывает BBC.

В отчёте говорится о том, что непосредственно от удара о землю погиб один человек. Остальные люди на борту погибли от пожара, который охватил вертолёт.