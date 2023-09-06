Колвилл назвал двух главных лидеров в «Челси»

Защитник «Челси» Леви Колвилл назвал главных лидеров в команде. Выбор англичанина пал на левого фуллбека Бена Чилуэлла и на центрального защитника Тьяго Силву, которому 22 сентября исполнится 39 лет.

«В «Челси» главными лидерами я могу назвать Бена Чилуэлла и Тьяго Силву. Этому есть свои причины. Их задача помогать молодым игрокам, а я получаю от них поддержку», – сказал Колвилл на пресс-конференции сборной Англии.

Напомним, капитаном «Челси» минувшим летом был назначен Рис Джеймс, который пока отсутствует из-за травмы. Пока фуллбек восстанавливается, функции капитана исполняет Чилуэлл.