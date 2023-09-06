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Колвилл назвал двух главных лидеров в «Челси»

06 Сентября 2023 • 15:39 Комментировать
Борнмут
...
Челси
17.09 16:00

Защитник «Челси» Леви Колвилл назвал главных лидеров в команде. Выбор англичанина пал на левого фуллбека Бена Чилуэлла и на центрального защитника Тьяго Силву, которому 22 сентября исполнится 39 лет.

«В «Челси» главными лидерами я могу назвать Бена Чилуэлла и Тьяго Силву. Этому есть свои причины. Их задача помогать молодым игрокам, а я получаю от них поддержку», – сказал Колвилл на пресс-конференции сборной Англии.

Напомним, капитаном «Челси» минувшим летом был назначен Рис Джеймс, который пока отсутствует из-за травмы. Пока фуллбек восстанавливается, функции капитана исполняет Чилуэлл.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Тьяго Силва Бен Чилуэлл Леви Колвилл
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