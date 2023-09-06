​«Манчестер Юнайтед» отреагировал на обвинения в адрес Антони

Бывшая девушка вингера «Манчестер Юнайтед» Антони обвинила его в домашнем насилии. Полиция Большого Манчестера уже начала расследование. Между тем, клуб нарушил молчание и опубликовал на своём официальном сайте заявление.

«Манчестер Юнайтед» признаёт обвинения, выдвинутые против Антони, и отмечает, что полиция проводит расследование. Как клуб, мы серьёзно относимся к этому вопросу, принимая во внимание влияние этих обвинений», - говорится в сообщении.

«Манчестер Юнайтед» добавил, что клуб не будет давать дополнительных комментариев по этому вопросу в ближайшее время.

Ранее Антони исключили из состава сборной Бразилии на сентябрь.