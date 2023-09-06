​Хёйлунн объяснил эпизод, где Каземиро схватил его за футболку

На выходных нападающий Расмус Хёйлунн дебютировал за «Манчестер Юнайтед» в игре против «Арсенала». В одном из моментов датчанин вёл борьбу с защитником «канониров». После этого к Хёйлунну подошёл Каземиро и на мгновение грубо схватил его за футболку. Бразилец будто бы призывал датчанина действовать жёстче. Хёйлунн прокомментировал тот эпизод.

«Он просто сказал что-то на испанском. «Давай» или что-то в этом роде. Он был рад, что я придал команде немного другую динамику по сравнению с той, которую давал Марсьяль», - цитирует Хёйлунна портал Goal.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» проиграл «Арсеналу» со счётом 1:3.