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Демарай Грэй в ближайшее время перейдёт в «Аль-Иттифак»

06 Сентября 2023 • 14:05 Комментировать
Эвертон
...
Арсенал
17.09 18:30

Полузащитник «Эвертона» Демарай Грэй продолжит карьеру в саудовском клубе «Аль-Иттифак». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера составит 10 миллионов долларов (примерно 9,3 миллионов евро). Контракт Грэя с саудовским клубом будет рассчитан до лета 2027 года.

В прошлом сезоне 27-летний футболист провёл за «Эвертон» 36 матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает ямайского вингера в 20 миллионов евро.

Цвета «ирисок» Грэй защищает с середины 2021 года. Ранее он выступал за «Байер» «Лестер» и «Бирмингем». В составе «лис» полузащитник успел стать чемпионом Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Демарай Грэй Аль-Иттифак трансферы футбола - лето 2023
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