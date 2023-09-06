Демарай Грэй в ближайшее время перейдёт в «Аль-Иттифак»

Полузащитник «Эвертона» Демарай Грэй продолжит карьеру в саудовском клубе «Аль-Иттифак». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера составит 10 миллионов долларов (примерно 9,3 миллионов евро). Контракт Грэя с саудовским клубом будет рассчитан до лета 2027 года.

В прошлом сезоне 27-летний футболист провёл за «Эвертон» 36 матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает ямайского вингера в 20 миллионов евро.

Цвета «ирисок» Грэй защищает с середины 2021 года. Ранее он выступал за «Байер» «Лестер» и «Бирмингем». В составе «лис» полузащитник успел стать чемпионом Англии.