​Гвардиол: «Гвардиола за неделю научил меня многому»

Летний новичок «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол высказался о работе под руководством Хосепа Гвардиола.

«Для меня большая честь работать с Пепом Гвардиолой. Возможно, ещё слишком рано об этом говорить, но за неделю, что мы работали вместе, он научил меня многому. Думаю, со временем я буду становиться лучше и лучше», - сказал Гвардиол на пресс-конференции в расположении сборной Хорватии.

Напомним, что в «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол перебрался из «РБ Лейпцига».

Добавим, что Хосеп Гвардиола пропустил последние матчи «Манчестер Сити» - тренер восстанавливается после операции на спине.