Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» не интересовался Санчо в летнее трансферное окно

06 Сентября 2023 • 13:48 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
16.09 17:00

Лондонский «Челси» не рассматривал вариант с приобретением вингера «Манчестер Юнайтед» Джедона Санчо. Авторитетный журналист Фабрицио Романо утверждает, что клубы не контактировали по поводу возможного переезда англичанина на «Стэмфорд Бридж».

Ранее ходили слухи о том, что в последние дни трансферного окна «Челси» присматривался к Санчо, но в итоге отказался от игрока из-за его проблем с психологией и плохой физической формы. Напомним, «синие» в итоге приобрели Коула Палмера из «Манчестер Сити» за 45 миллионов евро.

Напомним, Санчо ранее признавался, что в детстве болел именно за лондонский «Челси».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Джедон Санчо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРАЙТОН
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Сентября
16:11 · Англия. Премьер-лига
​Бывшая девушка Антони обвиняет «Манчестер Юнайтед» в сокрытии преступлений игрока
15:57 · Англия. Премьер-лига
​Пети советует Артете посадить Хаверца в запас
15:45 · Англия. Премьер-лига
Гибель владельца «Лестера»: Вышел новый отчёт о причинах авиакатастрофы
15:39 · Англия. Премьер-лига
Колвилл назвал двух главных лидеров в «Челси»
15:17 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» отреагировал на обвинения в адрес Антони
14:47 · Англия. Премьер-лига
​В «Бресте» объяснили, почему отказались от Гринвуда
14:30 · Англия. Премьер-лига
​Хёйлунн объяснил эпизод, где Каземиро схватил его за футболку
14:05 · Англия. Премьер-лига
Демарай Грэй в ближайшее время перейдёт в «Аль-Иттифак»
13:58 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиол: «Гвардиола за неделю научил меня многому»
13:48 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не интересовался Санчо в летнее трансферное окно
13:04 · Англия. Премьер-лига
Давид Сильва: «Я скучаю за «Манчестер Сити»
12:53 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» возобновит интерес к Палинье в январе
12:52 · Англия. Премьер-лига
Нкетиа оценил уровень Гарри Кейна
12:43 · Англия. Премьер-лига
Кепа: «Почеттино хотел, чтобы я остался в «Челси»
12:39 · Англия. Премьер-лига
Энцо Фернандес: «Кайседо – отличный человек»
Все новости
Рекомендуем