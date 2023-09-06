«Челси» не интересовался Санчо в летнее трансферное окно

Лондонский «Челси» не рассматривал вариант с приобретением вингера «Манчестер Юнайтед» Джедона Санчо. Авторитетный журналист Фабрицио Романо утверждает, что клубы не контактировали по поводу возможного переезда англичанина на «Стэмфорд Бридж».

Ранее ходили слухи о том, что в последние дни трансферного окна «Челси» присматривался к Санчо, но в итоге отказался от игрока из-за его проблем с психологией и плохой физической формы. Напомним, «синие» в итоге приобрели Коула Палмера из «Манчестер Сити» за 45 миллионов евро.

Напомним, Санчо ранее признавался, что в детстве болел именно за лондонский «Челси».