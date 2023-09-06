Давид Сильва: «Я скучаю за «Манчестер Сити»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва признался, что скучает по временам, когда выступал за «горожан». Напомним, испанец недавно завершил профессиональную карьеру. С 2020 года полузащитник выступал в составе «Реал Сосьедада».

«Я скучаю за «Манчестер Сити». Мне удалось провести в этом клубе 10 лет своей жизни, у меня сохранилось много воспоминаний. В прошлом сезоне я вернулся в город, когда мы вместе с «Реал Сосьедадом» обыграли «Манчестер Юнайтед» 1:0. В будущем я хотел бы снова вернуться в Манчестер, но на этот раз со своей семьёй. Возможно, это произойдёт в следующем году», – цитирует Сильву журналист Дэвид Макдонелл.