«Бавария» возобновит интерес к Палинье в январе

Мюнхенская «Бавария» собирается вновь попробовать приобрести полузащитника Жоау Палинью из «Фулхэма». По информации от инсайдера Низара Кинселлы, «красная машина» планирует предпринять очередную попытку в январе.

Напомним, трансфер не состоялся из-за того, что «Фулхэм» не смог найти Палинье замену. Португалец уже прошёл медосмотр в «Баварии» и ждал зелёный свет на подписание контракта. Тем не менее, «Фулхэм» всё отменил.

Источник сообщает, что «дачники» в дедлайн пытались приобрести на замену Палинье Скотта Мактоминая из «Манчестер Юнайтед» и Пьера-Эмиля Хёйбьерга из «Тоттенхэма». Оба футболиста с большой долей вероятности будут доступны для трансфера в январе.