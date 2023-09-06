Нкетиа оценил уровень Гарри Кейна

Нападающий лондонского «Арсенала» Эдди Нкетиа высказался о форварде сборной Англии Гарре Кейне, перешедшем этим летом из «Тоттенхэма» в мюнхенскую «Баварию».

«Кейн - форвард мирового уровня. Я провел с ним первую тренировку в сборной, буду прислушиваться к его советам. После перехода в «Баварию» с ним стало легче общаться. Гарри - потрясающий футболист, хочу пожелать ему всего самого лучшего на новом этапе карьеры», - передает слова Нкетиа Daily Express.

Кейн перешел в «Баварию» в летнее трансферное окно. 30-летний англичанин подписал с мюнхенцами четырехлетний трудовой договор.