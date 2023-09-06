Кепа: «Почеттино хотел, чтобы я остался в «Челси»

Голкипер мадридского «Реала» Кепа Аррисабалага признался, что главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино хотел сохранить его в составе. Напомним, в итоге вратарь перебрался в «королевский клуб» на правах годичной аренды.

«Почеттино хотел, чтобы я остался в «Челси». Он пообещал мне, что я буду играть и сказал, что верит в меня. Несмотря на это, я решил, что мне нужна смена обстановки. Мне хотелось перемен», – заявил Аррисабалага в беседе с испанским изданием Marca.

Кепа являлся одним из самых высокооплачиваемых игроков «Челси», поэтому руководство согласилось отпустить его, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.