Энцо Фернандес: «Кайседо – отличный человек»

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес оценил человеческие качества своего нового партнёра по команде Мойсеса Кайседо, сумма трансфера которого с учётом бонусов в будущем может вырасти до 130 миллионов евро.

«Кайседо – отличный человек, он лишь недавно прибыл в «Челси». Мы понемногу поговорили о разных вещах. Мы не обсуждали грядущий матч Аргентина – Эквадор, но договорились обменяться футболками после игры», – заявил Фернандес в интервью ESPN.

Напомним, сам Фернандеш в январе обошёлся «Челси» в 121 миллион евро. Лиссабонская «Бенфика» согласилась продать полузащитника в последние часы трансферного окна.