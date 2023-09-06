Давид Сильва: «Манчестер Сити» заслужил выиграть требл»

Экс-полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва прокомментировал победу своей бывшей команды в трёх турнирах в прошлом сезоне. Напомним, Сильва в конце кампании 2022/23 объявил о завершении профессиональной карьеры в составе «Реал Сосьедада».

«Манчестер Сити» заслужил выиграть требл, болельщики заслужили это достижение. Они выиграли АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии. Это потрясающе», – сказал Сильва в беседе с журналистом Дэвидом Макдонеллом.

Сильва ранее выступал за «Манчестер Сити» с 2010 по 2020 год. В составе «горожан» полузащитник выиграл все возможные трофеи, кроме Лиги чемпионов.