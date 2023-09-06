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Экс-игрок сборной Англии: «Мудрик - бесполезный футболист»

06 Сентября 2023 • 12:11 Комментировать (1)

Экс-форвард бирмингемской «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор критически высказался об украинском полузащитнике Михаиле Мудрике, выступающем за лондонский «Челси».

«Челси» купил очень много средних игроков. Мудрик появился на замену в игре с «Ноттингем Форест» и едва не привез два гола. Этот парень абсолютно бесполезен на поле. В 19 играх он не забил ни одного мяча», - передает слова Габриэля Talksport.

Мудрик перешел в стан «пенсионеров» зимой за 70 миллионов евро. С ним подписан контракт до лета 2031 года.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Михаил сыграл три матча, не отметившись голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Габриэль Агбонлахор Михаил Мудрик
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Комментарии (1)
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CorwinBruin
06 Сентября 2023 в 12:14
Согласен. Очень не повезло с этим трансфером пенсионерам
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