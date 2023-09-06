Экс-игрок сборной Англии: «Мудрик - бесполезный футболист»

Экс-форвард бирмингемской «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор критически высказался об украинском полузащитнике Михаиле Мудрике, выступающем за лондонский «Челси».

«Челси» купил очень много средних игроков. Мудрик появился на замену в игре с «Ноттингем Форест» и едва не привез два гола. Этот парень абсолютно бесполезен на поле. В 19 играх он не забил ни одного мяча», - передает слова Габриэля Talksport.

Мудрик перешел в стан «пенсионеров» зимой за 70 миллионов евро. С ним подписан контракт до лета 2031 года.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Михаил сыграл три матча, не отметившись голевыми действиями.